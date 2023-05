Governador Eduardo Leite abre agenda oficial em NY com reunião na Microsoft

Fernanda Crancio, de Nova York (EUA)

Microsoft abriu a Uma reunião na sede daabriu a agenda oficial da missão gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite em Nova York nesta segunda-feira (8). O encontro, acompanhado por parlamentares e assessores, busca aprofundar as relações com a gigante da tecnologia, dentro do propósito do Executivo de “crescer com inovação”, fomentando ecossistemas de inovação e incentivando o aumento das soluções digitais ofertadas aos gaúchos.

Na reunião, iniciada por volta das 9h, Leite deverá expor aos executivos da Microsoft que o Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil no quesito Inovação no ranking de Competitividade do CLP e conta com 15 parques e 27 polos tecnológicos.

Além disso, destacará os esforços do projeto Governo Digital, no qual 93% dos serviços ofertados à população já estão digitalizados. A previsão é de que a reunião se estenda até as 11h30min.

Participam do encontro, pela Microsoft, Cris Sharrock, diretor geral do escritório em NY, Marlon Fetzener, vice-presidente de assuntos jurídicos e Jetemi Goldberg, diretor de infraestrutura e setor público da empresa. Do governo estão a secretária de Inclusão Digital Lisiane Lemos, o Procurador Geral do Estado, Marcelo da Costa, o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o secretário de Desenvolvimento, Ernani Polo.

Também acompanham a agenda o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB), o líder do governo no Parlamento, deputado Frederico Antunes(Progressistas) , e o deputado Rafael Braga (MDB).

A agenda do dia prossegue com reunião no Council of the Americas e palestra na Columbia University.