Nova York atrai multidão a parques e Times Square em domingo ensolarado

De Nova York (EUA)

Com temperaturas em torno dos 20°C em Nova York, moradores e visitantes da Big Apple aproveitaram o domingo de sol para passear pelas ruas e parques da cidade, deixando para trás os dias mais frios e de chuva que marcaram a semana na cidade.

Jornal do Comércio está na cidade acompanhando a agenda do governador Eduardo Leite, está na cidade em nova missão ao exterior , que já teve início.

A primavera vem sendo de alternância entre dias cinzas e mais frescos e chuvosos, com momentos de abertura de sol e aquecimento à tarde, como ocorre neste domingo.



Pela manhã, poucos transeuntes trafegavam pela Times Square, um dos destinos mais visitados da cidade, no coração de Manhattan, que reúne a maior concentração da indústria do entretenimento e grandes lojas de famosas marcas internacionais.

No entanto, espaços verdes em meio à imponência dos prédios, como o Bryant Park, ficaram cheios de visitantes aproveitando o sol e andando de bicicleta.

Turistas buscam atrações de diversão e também redes internacionais de compras na Times Square. Foto: Fernanda Crancio/JC



Ao longo da tarde, no entanto, a região começou a borbulhar de turistas e visitantes, que se espremiam entre as ruas para ver os famosos painéis eletrônicos ou escolhiam a dedo as grandes lojas de departamento, como a H&M e a Macy’s, em busca das liquidações de primavera.



A semana que se inicia em Nova York, onde está o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em mais uma missão gaúcha no Exterior, será marcada por temperaturas amenas, com amanhecer mais frio, em torno de 11°C, e aquecimento até os 20°C ao longo do dia.