Leite tem reunião com empresários e bolsistas do Instituto Ling em Nova York

Abrindo as atividades da missão liderada pelo Executivo gaúcho em Nova York, que começa oficialmente na manhã desta segunda-feira (8), o governador Eduardo Leite participou de um almoço reservado promovido pela diretoria do Instituto Ling. A comitiva desembarcou a cidade e já foi recepcionada por um domingo de primavera com sol

O encontro reuniu lideranças empresariais e alguns bolsistas da instituição, que tem sede em Porto Alegre, mas não pôde ser acompanhado pela imprensa que faz a cobertura da missão. De acordo com a assessoria do Palácio Piratini, a agenda debateu principalmente questões que envolvem a política nacional.

Em áudio captado após o almoço, Leite destacou o encontro com os bolsistas do Instituto Ling, que têm os estudos financiados em grandes universidades norte-americanas e de outras partes do mundo.

“Nesta conversa tivemos a oportunidade de destacar a cada um deles a oportunidade que têm de estudar. Desejamos e conclamamos que essa oportunidade seja aproveitada no nosso País, para grandes transformações em direção ao futuro. Falamos a eles sobre motivação e a expectativa de contar com eles para a mudança do nosso País no futuro”, disse o governador.

Eduardo Leite desembarcou nos Estados Unidos neste sábado (6), um dia antes da delegação que o acompanha, formada por secretários, deputados e assessores. Nesta segunda-feira, dará inicío à agenda a partir das 8h10min, com uma reunião na sede da Microsoft, localizada na 2nd Avenue, em Nova York. O objetivo é reforçar a parceria entre a empresa e o Estado.

Em janeiro, durante sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, o governador se encontrou com o vice-presidente da companhia no Brasil, quando trataram da presença da empresa no Centro de Inovação Microsoft-Pucrs e nas duas edições do South Summit Brazil, realizado na Capital.

Umas prioridades da nova gestão de Leite tem o tema “Crescer com inovação” alinhado ao mapa estratégico de governo, no eixo Desenvolvimento Econômico Inovador, com dois objetivos específicos: fomentar ecossistemas de inovação e incentivar o aumento da produtividade da economia.

Por conta dessa estratégia, a programação em Nova York também terá encontros na sede de Big Techs como Google, além de reunião com a Oracle e visitas ao Cornell Tech e ao NewLab.

Na sequência de atividades desta segunda-feira, Leite participa ainda de um almoço no Council of the Americas e visita a Columbia University. A programação da missão inclui ainda reuniões com bancos, investidores e participação em seminários, e segue até sexta-feira.