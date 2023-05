Eduardo Leite lidera missão do governo gaúcho aos Estados Unidos

O governador Eduardo Leite (PSDB) lidera uma delegação do Palácio Piratini que irá participar de uma série de agendas em Nova York (EUA) na próxima semana. O roteiro inclui encontros com grandes empresas de tecnologia, bancos, além de participação em seminários internacionais. A comitiva viaja neste sábado, 6 de maio, e terá o primeiro compromisso na manhã de segunda-feira, às 8h30min horário local – o fuso horário é de uma hora a menos em relação a Brasília –, quando integrantes do governo do Estado terão reunião com representantes da Microsoft.

Em março do ano passado, Leite também liderou uma missão aos Estados Unidos , quando também teve encontros com grandes grupos da área de inovação e bancos.

Neste ano, além de prospectar oportunidades de negócios para o Rio Grande do Sul, a ideia é mostrar as potencialidades do Estado a investidores, instituições financeiras e as chamdas Big Techs, caso de Google e Oracle.



Segundo nota divulgada pelo Palácio Piratini, o governador destacou que essa missão governamental é importante para mostrar ao mundo como o Rio Grande do Sul vai alcançar o objetivo de ser o melhor Estado para se viver no Brasil. Leite também disse que também buscará formas de grandes empresas e investidores apostarem no Rio Grande do Sul.



Outro chefe de Poder, além do governador, estará em Nova York na próxima semana. Trata-se do presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB). Entre os integrantes do primeiro escalão do Piratini, viajam os secretários da Casa Civil, Artur Lemos (PSDB); de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo (PP), de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi; e de Inclusão Digital e apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos; além do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa e assessores do governo estadual

A partir deste sábado, o vice-governador Gabriel Souza (MDB) assumirá como governador em exercício até o retorno de Leite. A agenda em Nova York prevê atividades até sexta-feira.



