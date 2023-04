South Summit Brazil 2023 levou 22 mil pessoas ao Cais Mauá, em Porto Alegre

South Summit Brazil 2023 bateu recordes de público Cais Mauá e reuniu fundos de investimento com volume de US$ 123 bilhões sob gestão.



Durante seu discurso na cerimônia de encerramento do evento, o governador Eduardo Leite afirmou que Porto Alegre "se consagrou, mais uma vez, como uma cidade inovadora e aberta a novas oportunidades". "O South Summit mostrou uma Porto Alegre global para mais de 86 países, colocando nesse Estado, que sempre se orgulhou do seu passado, a possibilidade de olhar para o futuro com ainda mais confiança. Este é apenas o começo".



O Cais Mauá fervilhou nos últimos três dias com debates sobre empreendedorismo, novas tecnologias, economia criativa e negócios sustentáveis. Foram diversos os temas abordados. O caldeirão de ideias, à beira do Guaíba, juntou pessoas e tendências de várias partes do mundo. Ao todo, passaram pela Capital visitantes de 50 países, mais de 3 mil startups, 900 speakers, 150 patrocinadores, 700 jornalistas nacionais e internacionais, 7 mil empresas, mais de 100 fundos de investimento (sendo 30 deles internacionais) e cerca de 600 investidores.

Segundo o governo do Estado, correalizador do evento, foram realizadas mais de 40 mil conexões por meio do aplicativo oficial do evento e mais de 1 mil reuniões agendadas in loco. Do volume total de investimentos, US$ 19 bilhões se destinam a projetos da América Latina.

O evento também se expandiu e realizou programações em outros espaços da capital. Um dos destaques desta edição foi o South Summit Next Gen, uma ação social que reuniu 3 mil estudantes no Auditório Araújo Viana para ouvir histórias inspiradoras. A iniciativa foi promovida pelo governo do Estado, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre.



Outra ação importante foi a maratona HackaTchê, que propôs um concurso a alunos do Ensino Médio. Eles tiveram de apresentar soluções inovadoras capazes de mudar o dia a dia das escolas e que tivessem relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.



Logo no início da cerimônia de encerramento, subiram ao palco José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil, e María Benjumea, fundadora do South Summit na Espanha, país de origem do projeto.



"O South Summit é essa mistura do inglês, do português, do espanhol, traduzindo a energia que nós vivemos aqui. Em três dias, Porto Alegre foi a capital da inovação na América Latina, mas o mais importante é a experiência das pessoas, a conexão entre startups, fundos, empresas e palestrantes do mundo inteiro. Pessoas de mais de 50 países trocando experiências. Isso é incrível", ressaltou Hopf.



"Foram mais de 22 mil pessoas se conectando. É algo maravilhoso. O governador tomou a iniciativa, e o prefeito decidiu apostar nesse ecossistema", comemorou María Benjumea. "Vamos trabalhar muito por cada startup, pelos profissionais, pelas universidades, pelos parques tecnológicos que teremos aqui em Porto Alegre."



Também participaram da cerimônia de encerramento o vice-governador Gabriel Souza e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O South Summit Brazil deve ocorrer na capital gaúcha até 2027.