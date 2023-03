South Summit 2023 começa em Porto Alegre

Um sonho grande é muito melhor quando sonhado junto. Com esse espírito, inicia hoje o South Summit Brazil, que deve reunir mais de 20 mil pessoas, cerca de 900 speakers de todo o mundo e 100 fundos de investimento nacionais e internacionais no Cais do Mauá, em Porto Alegre.

Até a próxima sexta-feira, o clima de colaboração, negócios e discussões de temas estratégicos para o futuro do ecossistema de inovação global dará o tom das conversas, dos painéis às conexões que acontecem nos corredores e bares a beira do Guaíba.

"Porto Alegre sempre foi uma referência quando o assunto é inovação. A capital gaúcha reúne características muito favoráveis e desejadas e, por isso, é destaque quando o assunto é o ambiente para o desenvolvimento de negócios", aponta o presidente do South Summit Brazil e da 4all, José Renato Hopf, um dos grandes responsáveis por trazer o evento, que nasceu em Madrid, na Espanha, para a capital gaúcha. Um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo global é uma correalização com o Governo do RS.

São 22 mil m2 e oito palcos, dois a mais do que na edição passada. Cada um receberá uma das oito trilhas de conteúdo, que vão abordar temas relacionados sobretudo ao contexto latino-americano e aos negócios relevantes para a região. São elas: Fintechs; Agritechs; Saúde; Varejo; Sociedade; Inovação e Ecossistema; Sustentabilidade e ESG; e Indústria 5.0.

Hopf cita a Aliança pela Inovação e o Pacto Alegre, criados nos últimos anos, como iniciativas que mobilizaram a comunidade e resultaram em um grande alinhamento dos atores do ecossistema. "Quando entendemos os reflexos do South Summit na cena empreendedora espanhola, tivemos a convicção de que queríamos ter a mesma experiência no Brasil. É por isso que trabalhamos e nosso futuro está diretamente relacionado aos frutos das conexões entre empresas, fundos e startups que o evento é capaz de gerar", aponta.

Ponto alto do South Summit Brazil, a Competição de Startups bateu recorde com mais de duas mil inscrições, com projetos de diferentes setores e em qualquer estágio de desenvolvimento, o dobro do ano anterior. Originárias de 86 países, a adesão corresponde a 44% dos países de todo mundo e reforça o caráter global do evento, além da ampla participação nacional, com 92% dos estados brasileiros.