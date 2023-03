South Summit deve gerar quase 100% de ocupação dos hotéis de Porto Alegre

Atualizada às 17h25min de 27/03/2023 - A rede hoteleira de Porto Alegre espera média de 90% de ocupação nos empreendimentos do setor nos três dias do South Summit Brazil, que vai de 29 a 31 deste mês na Capital. A taxa foi apurada nesta segunda-feira (27) na mais recente sondagem do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha).

O sindicato aposta em uma lotação completa das acomodações de quartos luxo e super luxo. O evento deve atrair mais de 20 mil pessoas para a Capital. O principal palco de conferências e rodadas de negócios será o Cais Mauá, na orla do Guaíba e na porção do Centro Histórico.

Na quarta-feira (29), primeiro dia do meeting, a entidade deve divulgar novo panorama do uso da capacidade. Impulsionam a ocupação este ano a consolidação do evento, que está no segundo ano, e o arrefecimento da pandemia, com retomada do turismo de negócios, que é um dos principais no fluxo do setor na Capital. A edição passada teve 85% de lotação das vagas.

A Capital tem 7.630 aptos, que chegam a 14.490 leitos distribuídos em 91 hospedagens, segundo dados do Sindicato da Hospedagem de Porto Alegre (SHPOA).

Outro setor que também com grandes eventos é o de alimentação. O Sindha projeta alta de 30% na receita dos estabelecimentos no período.

A maior ocupação em acomodações superiores se deve ao perfil de grupos participantes, como integrantes dos mais de 100 fundos de investidores que estão confirmados para a edição. O sindicato cita que este público costuma buscar apartamentos com perfil de luxo.

Operações como o Plaza São Rafael, da rede Plaza, espera lotar nos três dias, projeta o diretor operacional e de novos negócios da rede Plaza Hotéis, Oscar Henrique Schmidt. No fim de semana, a ocupação prevista dos já estava em 90%.

Direção do Plaza São Rafael espera lotar os 164 apartamentos, principalmente pela demanda de padrão superior. Foto: Luiza Prado/JC

"Em 2022, a média foi de 85%. Este ano devemos lotar", aposta Schmidt, que comanda a gestão da rede que terão mais três hotéis até 2026, na maior expansão da história da marca , quase dobrando de capacidade.

O executivo observa que a edição de estreia do evento teve um diferencial que ajudou a puxar a estender a hospedagem, num ano de retomada após a pandemia. No último dia, teve show da banda Metallica, lembra Schmidt, e agora não há previsão de um nome com tanto potencial de atração de público.

"Seria ideal ter um grande show no sábado, o que seguraria os visitantes mais um ou dois dias", associa o diretor do Plaza. Schmidt cita que o South Summit já é um dos principais atrativos para o setor, mas a campeã em geração de hóspedes é a Expointer, que ocorre em fim de agosto. O Plaza São Rafael prevê alta média de 15% na receita em 2023.

Há menos de um ano e meio aberto, o português Moov, erguido na área onde foi o antigo Cine Astor , na avenida Benjamin Constant, que teve a fachada do cinema restaurada, deve ter ocupação bem acima da de 2022. O motivo principal é porque a hospedagem de categoria econômica está com todos os 156 quartos disponíveis, diferencia o diretor-geral da rede Endutex Hotéis, dona da bandeira, Carlos Daniel Brites.

"Acredito que vamos chegar perto dos 100% de ocupação. O evento movimenta bastante", avalia Brites. o ano passado, o Moov lotou, mas nem todos os andares estavam abertos. Dos visitantes que já reservaram vagas este ano, 92% são do Brasil e o restante de origens como Estados Unidos, Indonésia e Japão.

Para o diretor-geral da Endutex, março mudou o panorama hoteleiro para operações como a da Moov. "Em janeiro e fevereiro, a ocupação foi bem baixa. Este mês já melhorou bastante", diz Brites.