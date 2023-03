Segmento gastronômico projeta alta de até 30% devido ao South Summit

a edição deste ano do South Summit Brazil Com mais tempo para se organizar, o setor gastronômico de Porto Alegre estima queirá gerar um incremento de 20% a 30% no faturamento de março. A projeção é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no RS (Abrasel), que destaca também o aumento das contratações de trabalhadores temporários, especialmente para os empreendimentos localizados na região central da cidade. A organização do evento calcula a presença 20 mil pessoas nos dias 29, 30 a 31.

“No ano passado, a agenda foi decidida muito em cima da hora e não tivemos tanto tempo para nos preparar. Foi tudo decidido em janeiro e o evento já ocorreu em maio. Agora conseguimos planejar melhor nossas divulgações, nossas redes sociais e publicidades”, ressalta o presidente da entidade, João Melo.

As mais de 2 mil empresas inscritas na Startup Competition 2023 são provenientes de 86 países diferentes (44% do território mundial). Na avaliação do dirigente, no ano passado se conseguiu bons resultados porque o segmento conta ainda com legado da Copa do Mundo de 2014, quando foram incorporados cardápios em outras línguas e os profissionais foram preparados com informações sobre a cidade. “Além disso, alguns locais investem em pratos especiais para este evento”, ressalta.

O Hotel Plaza São Rafael, por exemplo, estima um crescimento de 15% em 2023 Segundo o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), o setor envolverá mais de 200 mil pessoas no atendimento dos visitantes.devido à retomada de eventos na Capital. Para o South Summit Brasil, a previsão é de lotação em todos os dias.