Gabi Mazetto é a campeã do STU Porto Alegre

O público lotou a pista da Orla do Guaíba na manhã desta domingo (19) para acompanhar a final do STU, campeonato nacional de skate. A categoria street feminino, que reuniu grandes nomes do esporte nacional, como Rayssa Leal e Pâmela Rosa, teve Gabi Mazetto como a grande campeã da etapa, superando a fadinha, que ficou com a segunda colocação.



O forte calor não espantou o público, que vibrou em cada manobra das meninas do skate. Gabi celebrou muito o resultado e agradeceu a energia do público. "É muito legal estar andando de skate aqui com as minhas amigas. Foi mais um dia de muito skate, muito aprendizado e muito foco. Skate é amizade, alegria e, graças a Deus, consegui andar de skate bem", disse a campeã da etapa de Porto Alegre.



A bicampeã mundial Pâmela Rosa ficou com a quinta colocação. Com dor no joelho, a atleta disse que a lesão prejudicou o desempenho neste domingo. "Meu joelho não estava 100%, deu uma assustada, mas agora é ir para casa se recuperar", pontuou a atleta, que celebrou a receptividade dos gaúchos. "A galera com uma energia muito boa, gratidão pelo carinho de todos. Estou muito feliz de poder estar aqui", comemorou Pâmela.

Com apenas 13 anos, Maria Lúcia Rocha, de Canoas, foi uma das gaúchas, ao lado de Ariadne Souza, a passar pela pista na final deste domingo. Maria celebrou sua primeira final no campeonato. "Foi muito bom. É minha segunda vez correndo aqui e a primeira final. Espero muita coisa boa para o futuro, meu sonho é ir para as Olimpíadas", projetou a jovem, alegre por dividir a pista com grandes nomes do skate mundial. "É muito bom, é assim que se aprende", disse Maria Lúcia.



E não foi só na pista que as meninas marcaram presença. As amigas Maria Eduarda, 10 anos, e Rafaella, 9, chegaram cedo na esperança de conseguir um autógrafo de Rayssa em seus skates. "Eu pedi um skate depois de conhecer a Rayssa", conta Maria Eduarda. As amigas não foram as únicas. As arquibancadas estavam cheias de crianças de todas as idades. A pequena Lavínia, de 5 anos, foi acompanhada da mãe, Fernanda, e do irmão Arthur para curtir a manhã de skate. Vestida de fada, ela contou que é muito fã da Rayssa.



O ex-jogador do Inter Rafael Sobis compareceu ao evento. Apesar de não praticar, o atleta conta que gosta do esporte. "O evento é muito bacana, importante para a cidade. Domingo de muito calor e acho que o mínimo que poderíamos fazer é estar aqui acompanhando", afirma Sobis, contando que acompanha mais de perto a trajetória do gaúcho Luan de Oliveira e da paulista Pamela Rosa.



As etapas finais do STU continuam ao longo da tarde, com a final do Park, nas categorias masculino e feminino, final do street masculino e do paraskate.



Confira o resultado final do street feminino:

1. Gabi Mazetto - 75.55

2. Rayssa Leal - 73.79

3. Rafaela Murbach - 63.78

4. Ariadne Souza - 57.89

5. Pamela Rosa - 54.47

6. Carla Karolina - 52.24

7. Maria Almeida - 48.77

8. Maria Lucia Rocha - 47.53