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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 15:03

Porto Alegre em Cena celebra diversidade cultural do Brasil e destaca variedade de espaços de cultura da Capital

Evento começa nesta quinta-feira e traz atividades culturais para 13 palcos da cidade

Evento começa nesta quinta-feira e traz atividades culturais para 13 palcos da cidade

Ariel Cavotti/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Nesta quinta-feira (10), Porto Alegre entrará em Cena. Até o próximo dia 20, a 33ª edição do Festival Internacional de Artes Cênicas traz a 13 palcos da Capital mais de cem atividades culturais. Serão 77 apresentações, entre 51 espetáculos e 30 bate-papos e oficinas. Montagens de teatro, circo, dança e música ganham vida através de renomados nomes como Camila Pitanga, Bete Coelho, Taís Araújo, Grace Gianoukas, Danielle Winits. Com ingressos a preços populares, ainda restam tíquetes para 21 montagens, que podem ser comprados pelo site do evento.

Com holofote na diversidade cultural de todo o país, a edição deste ano focou em trazer espetáculos de fora do eixo Rio/São Paulo. “É o Brasil em cena”, resume o coordenador-geral do evento, Luciano Alabarse. Com mote Do pampa ao Sertão, 30 produções são de fora do Rio Grande do Sul, apresentando sotaques de Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás, Paraná e Minas Gerais. Nossa pampa estará representada nos espetáculos que vêm de Ivoti, Caxias do Sul e de Porto Alegre. Canadá e Argentina também sobem aos palcos do evento, com montagens internacionais.

“O foco desta edição é a multiplicidade, a diversidade da criação teatral brasileira. Construímos uma programação muito potente, muito expressiva e representativa da cultura do Brasil”, avalia Alabarse. “O país todo está representado, não apenas Rio e São Paulo. E isso eu acho que é legal para todo mundo: para os artistas que não vivem nesse eixo e para o público de Porto Alegre, com a chance de conhecer a produção atual das artes cênicas brasileiras.”

Costurando o Brasil de cima a baixo, cria-se um bordado que nos apresenta as inquietações, contradições e transformações do país. Temas como envelhecimento e etarismo, corpo, racismo, violência, maternidade, pertencimento, memória, desejo e solidão fazem parte da programação. Além disso, grandes nomes das nossas artes serão homenageados, como Ariano Suassuna, Caio Fernando Abreu, Guimarães Rosa Gonzaguinha, Waly Salomão, João Gilberto, Geraldo Vandré e Milton Nascimento.

Antes mesmo de começar, o Porto Alegre em Cena já é um sucesso: no primeiro dia da venda antecipada, 15 espetáculos esgotaram suas lotações e em menos de 24h de abertura das vendagens, já contabilizava 50% dos ingressos esgotados. “É isso que mais legitima o nosso evento: essa sintonia com os porto-alegrenses”, celebra o coordenador-geral.

“Era tamanho o pedido das pessoas para as apresentações que tinham esgotado, que abrimos três sessões extras. A sessão extra da peça com a Thais araújo, Mudando de Pele, esgotou em 18 minutos. Isso é incrível!” As outras duas sessões extras, para os espetáculos Auto da Compadecida e Dora, ainda têm tíquetes à venda pelo site. “Mas eu quero dizer para vocês que arrisquem ir, porque às vezes algumas pessoas não vão. Então arrisque e vá! Viver já é um risco, não é?”

Nesta edição, três produções celebram a vida e obra de Caio Fernando Abreu, que nos deixou há 30 anos. Pela Noite e Que Muito Amou, ambas de Recife, trazem adaptações de contos do escritor gaúcho. Já o Sarau Voador, também reverencia o autor santiaguense. “O amor tem essa poderosa função de manter vivos na nossa memória os que adoramos”, se emociona. “Eu assisti Pela Noite lá em Pernambuco. Me comoveu muito e resolvi trazer. É a cara do Caio, ele ia amar.”

O Porto Alegre em Cena também tem como política cultural utilizar diversos tipos de locais, incluindo espaços públicos e espaços independentes, com o objetivo de agregar valor às manifestações artísticas e apresentar a novos públicos estruturas que normalmente não ocupariam. “É uma coisa bonita ver gente saindo de um teatro e indo para o outro. Isso dá uma animada, dá uma sacudida, dá uma efervescência”, festeja Alabarse.

A diversidade é tanta que até o mais novo espaço cultural da cidade vai receber apresentações: o Teatro Bancários vai ser palco para um espetáculo de artes circenses antes mesmo de abrir oficialmente, nos dias 18 e 19 de setembro. Os outros 13 espaços se estendem desde a Terreira da Tribo, passando por Multipalco, Estúdio Stravaganza, Galpão Floresta Cultural, Zona Cultural, chegando a locais como CHC Santa Casa, Teatro do Instituto Goethe e Salão de Atos da Pucrs.

O Em Cena é uma pausa, uma inspiração, uma convocação à alegria. A cultura é o retrato, é a embaixadora do Brasil. Sem cultura não há saída: o teatro salva, a música cura. Celebremos, então, esta tão querida arte!”

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