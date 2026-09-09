Porto Alegre em Cena celebra diversidade cultural do Brasil e destaca variedade de espaços de cultura da Capital

Nesta quinta-feira (10), Porto Alegre entrará em Cena
. Até o próximo dia 20, a 33ª edição do Festival Internacional de Artes Cênicas
traz a 13 palcos da Capital mais de cem atividades culturais.
Serão 77 apresentações,
entre 51 espetáculos e 30 bate-papos e oficinas. Montagens de teatro, circo, dança e música ganham vida através de renomados nomes como Camila Pitanga, Bete Coelho, Taís Araújo, Grace Gianoukas, Danielle Winits
. Com ingressos a preços populares, ainda restam tíquetes para 21 montagens, que podem ser comprados pelo site
do evento.
Com holofote na diversidade cultural de todo o país
, a edição deste ano focou em trazer espetáculos de fora do eixo Rio/São Paulo
. “É o Brasil em cena
”, resume o coordenador-geral do evento, Luciano Alabarse. Com mote Do pampa ao Sertão
, 30 produções são de fora do Rio Grande do Sul, apresentando sotaques de Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás, Paraná e Minas Gerais
. Nossa pampa estará representada nos espetáculos que vêm de Ivoti, Caxias do Sul e de Porto Alegre
. Canadá e Argentina
também sobem aos palcos do evento, com montagens internacionais.
“O foco desta edição é a multiplicidade, a diversidade da criação teatral brasileira
. Construímos uma programação muito potente, muito expressiva e representativa da cultura do Brasil”, avalia Alabarse. “O país todo está representado
, não apenas Rio e São Paulo. E isso eu acho que é legal para todo mundo: para os artistas que não vivem nesse eixo e para o público de Porto Alegre, com a chance de conhecer a produção atual das artes cênicas brasileiras
.”
Costurando o Brasil de cima a baixo, cria-se um bordado que nos apresenta as inquietações, contradições e transformações do país
. Temas como envelhecimento e etarismo, corpo, racismo, violência, maternidade, pertencimento, memória, desejo e solidão fazem parte da programação. Além disso, grandes nomes das nossas artes serão homenageados, como Ariano Suassuna, Caio Fernando Abreu, Guimarães Rosa Gonzaguinha
, Waly Salomão, João Gilberto, Geraldo Vandré e Milton Nascimento.
Antes mesmo de começar, o Porto Alegre em Cena já é um sucesso: no primeiro dia da venda antecipada, 15 espetáculos esgotaram suas lotações
e em menos de 24h de abertura das vendagens, já contabilizava 50% dos ingressos esgotados
. “É isso que mais legitima o nosso evento: essa sintonia com os porto-alegrenses
”, celebra o coordenador-geral.
“Era tamanho o pedido das pessoas para as apresentações que tinham esgotado, que abrimos três sessões extras
. A sessão extra da peça com a Thais araújo, Mudando de Pele
, esgotou em 18 minutos
. Isso é incrível!” As outras duas sessões extras, para os espetáculos Auto da Compadecida
e Dora
, ainda têm tíquetes à venda pelo site. “Mas eu quero dizer para vocês que arrisquem ir, porque às vezes algumas pessoas não vão. Então arrisque e vá!
Viver já é um risco, não é?”
Nesta edição, três produções celebram a vida e obra de Caio Fernando Abreu
, que nos deixou há 30 anos. Pela Noite
e Que Muito Amou
, ambas de Recife, trazem adaptações de contos do escritor gaúcho. Já o Sarau Voador
, também reverencia o autor santiaguense. “O amor tem essa poderosa função de manter vivos na nossa memória os que adoramos”, se emociona. “Eu assisti Pela Noite
lá em Pernambuco. Me comoveu muito e resolvi trazer. É a cara do Caio, ele ia amar
.”
O Porto Alegre em Cena também tem como política cultural utilizar diversos tipos de locais, incluindo espaços públicos e espaços independentes, com o objetivo de agregar valor às manifestações artísticas e apresentar a novos públicos estruturas que normalmente não ocupariam
. “É uma coisa bonita ver gente saindo de um teatro e indo para o outro. Isso dá uma animada, dá uma sacudida, dá uma efervescência”, festeja Alabarse.
A diversidade é tanta que até o mais novo espaço cultural da cidade vai receber apresentações: o Teatro Bancários vai ser palco para um espetáculo de artes circenses antes mesmo de abrir oficialmente
, nos dias 18 e 19 de setembro. Os outros 13 espaços
se estendem desde a Terreira da Tribo, passando por Multipalco, Estúdio Stravaganza, Galpão Floresta Cultural, Zona Cultural, chegando a locais como CHC Santa Casa, Teatro do Instituto Goethe e Salão de Atos da Pucrs.
“O Em Cena é uma pausa, uma inspiração, uma convocação à alegria
. A cultura é o retrato, é a embaixadora do Brasil. Sem cultura não há saída
: o teatro salva, a música cura. Celebremos, então, esta tão querida arte!”