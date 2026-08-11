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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 20:31

33ª edição do Porto Alegre Em Cena traz 45 espetáculos a 13 espaços da Capital

Lia Lia, com Bete Coelho e Camila Pitanga, é um destaque desta edição

Lia Lia, com Bete Coelho e Camila Pitanga, é um destaque desta edição

/Gleeson Paulino/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
A programação completa da 33ª edição do Porto Alegre em Cena já está definida. E a Capital gaúcha será palco para 45 espetáculos que ocuparão 13 espaços da cidade. De 10 a 20 de setembro, os gaúchos poderão assistir a montagens de teatro, dança, circo e música que vêm da Argentina, do Canadá e de diferentes Estados brasileiros - como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás e Minas Gerais, além do Rio Grande do Sul. Confira a programação completa ao fim da matéria. 

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