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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 20:31

Caio Fernando Abreu será homenageado na 33ª edição do Porto Alegre Em Cena

Programação especial faz alusão aos 30 da morte do escritor gaúcho; 'Que muito amou' (foto) encena três contos do autor

Programação especial faz alusão aos 30 da morte do escritor gaúcho; 'Que muito amou' (foto) encena três contos do autor

Wilson Lima/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
A 33ª edição do Porto Alegre em Cena, que acontece de 10 a 20 de setembro, já tem sua programação definida e trará mais de 40 espetáculos para a Capital gaúcha. Três produções serão dedicadas para celebrar a obra de Caio Fernando Abreu, que nos deixou há três décadas. Ingressos começarão a ser vendidos nesta quarta-feira (12), às 17h. 

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