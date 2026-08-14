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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 14:25

Em dois dias, Porto Alegre em Cena movimenta mais de R$ 195 mil em vendas de ingressos

Festival registrou 50% de ingressos esgotados em menos de 24h da abertura de vendagens; 'O Homem Decomposto' (foto) é uma das atrações com ingressos ainda disponíveis

Festival registrou 50% de ingressos esgotados em menos de 24h da abertura de vendagens; 'O Homem Decomposto' (foto) é uma das atrações com ingressos ainda disponíveis

Nil Caniné/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
A 33ª edição do Porto Alegre em Cena registra números recordes neste ano. De acordo com dados da organização do evento, em menos de 24h, o festival vendeu 50% dos ingressos para os espetáculos, representando uma cifra que ultrapassa os R$ 195 mil. Marcado para acontecer entre os dias 10 e 20 de setembro em 13 palcos da Capital, o evento registra, nesta sexta-feira (14), 29 sessões, de 19 espetáculos, esgotadas.

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