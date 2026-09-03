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CapaCulturaPatrimônio

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 14:18

Porto Alegre ganha um novo espaço cultural com abertura do Teatro Bancários

Teatro Bancários, que inaugura em 23 de setembro, consegue se transformar em cinco tipos diferentes de teatro

Teatro Bancários, que inaugura em 23 de setembro, consegue se transformar em cinco tipos diferentes de teatro

TeatroBancários/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
O Rio Grande do Sul ganha mais um espaço cultural. Ou, pelas possibilidades arquitetônicas desta nova estrutura, podemos dizer que fomos presenteados com cinco novos espaços. Na manhã desta quinta-feira (3), o Teatro Bancários RS foi apresentado como o mais novo local dedicado a receber apresentações das mais diversas expressões artísticas do nosso Estado, do País e da América Latina. A inauguração oficial será realizada em três datas, com um espetáculo diferente em cada dia: 23, 24 e 25 de setembro. Programação completa ao fim da matéria.

Com investimentos de cerca de R$ 8 milhões, exclusivos da Fetrafi-RS e do Sindibancários, o diferencial é que o projeto arquitetônico da instalação permite que o teatro se adapte e seja montado em formatos diferentes. Assinado pelo arquiteto Voltaire Danckwardt, o local pode assumir cinco formas: teatro de arena, frontalista, três lados, aberto e múltiplo. Tudo isso porque conta com plateia e palco totalmente flexíveis e retráteis, permitindo o remanejo de acordo com a necessidade de cada espetáculo.

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