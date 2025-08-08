Banda Blackbirds comemora 28 anos no Teatro Túlio Piva

Após 16 anos, os Blackbirds retornam à capital gaúcha para comemorar seus 28 anos de estrada. A banda se apresenta no Teatro de Câmara Túlio Piva (República, 575), nesta segunda-feira (11), às 20h. O show vai contar com a formação original do grupo, incluindo Jus Blackbird, Júlio Sasquatt, Diogo Farina e Cassiano Farina, que apresentarão os clássicos que embalaram as rádios do interior do Estado no início dos anos 2000.
O evento contará com convidados especiais que celebram juntos as quase três décadas da banda, como Marcelo Gross da Cachorro Grande e Jacques Maciel da Rosa Tattooada. Ocasião será oportuna para comemorar os 50 anos do baterista Júlio Sasquatt. Ingressos custam a partir de R$ 30,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Viagogo.