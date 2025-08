Grupo Os Geraldos apresentam espetáculo dirigido por Gabriel Villela

O grupo de teatro popular brasileiro Os Geraldos desembarca pela primeira vez em Porto Alegre. Em sua estreia na Capital, o coletivo de Campinas apresentará o espetáculo Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico em três sessões no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75), nos dias 7, 8 e 9 de agosto, às 20h. Os ingressos antecipados pelo Sympla estão esgotados, mas haverá uma cota de ingressos disponível 15 minutos antes do início das sessões.

A montagem apresenta três irmãs que vivem em Carinhanha, uma cidade do sertão baiano, às margens do Rio São Francisco e um acaso que muda o rumo de todas as personagens dessa história sobre a espera, o tempo e o amor. Com direção do mineiro Gabriel Villela e execução do grupo do interior paulista, que tem uma trajetória marcada por 17 anos de experiência, a primeira noite de apresentação acontece nesta quinta-feira (7). Em cena, estão 11 atores apresentam uma história permeada por temas universais, como ciúmes, loucura, esperança e amor, tudo embalado por uma trilha sonora cantada e tocada ao vivo pelo elenco, com canções de ícones da MPB como Roberto Carlos, Maria Bethânia e Caetano Veloso.