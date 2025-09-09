Festival Porto Alegre em Cena inicia com homenagem a Zé Celso

O 32º Festival Internacional de Artes Cênicas Porto Alegre em Cena começa nesta quarta-feira (10), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089), com noite de abertura marcada por uma homenagem a Zé Celso Martinez, ícone do teatro brasileiro. Para esta edição, 11 espetáculos locais foram selecionados, e completam a programação 15 obras nacionais e cinco montagens internacionais.
O festival acontece entre os dias 12 e 21 de setembro e ocupa mais de 10 espaços culturais da Capital, com apresentações que dialogam com diferentes tendências das artes cênicas contemporâneas. A programação completa está disponível no site do evento (portoalegreemcena.com.br) e os ingressos, com valores a partir de R$ 20,00, estão disponíveis pela plataforma TRI.RS.