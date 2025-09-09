Cinemateca Paulo Amorim exibe filmes gaúchos premiados em Gramado

Entre quarta-feira (10) e domingo (14), a Cinemateca Paulo Amorim apresenta os cinco longas-metragens premiados na Mostra Sedac/Iecine do 53º Festival de Cinema de Gramado. As sessões acontecem sempre às 19h, na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A programação reúne três documentários - Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli; Rua do Pescador nº 6, de Bárbara Paz; e Uma em Mil, de Jonatas e Tiago Rubert - e duas ficções - Bicho Monstro, de Germano de Oliveira, e Passaporte Memória, de Decio Antunes.
Quatro dos cinco filmes têm entrada gratuita, com bilhetes disponíveis uma hora antes das sessões; já Bicho Monstro terá ingressos a R$ 10,00, à venda na bilheteria da Cinemateca. Além de ampliar o público das obras, o objetivo da mostra é reafirmar a diversidade do cinema gaúcho contemporâneo, trazendo histórias que transitam entre memórias da ditadura, lendas da imigração, reflexões sobre a pré-adolescência, inclusão de pessoas com síndrome de Down e a tragédia da enchente no Estado.