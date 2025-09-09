Cinemateca Paulo Amorim exibe filmes gaúchos premiados em Gramado

Entre quarta-feira (10) e domingo (14), a Cinemateca Paulo Amorim apresenta os cinco longas-metragens premiados na Mostra Sedac/Iecine do 53º Festival de Cinema de Gramado. As sessões acontecem sempre às 19h, na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mari o Quintana (Andradas, 736) . A programação reúne três documentários - Quando a Gente Menina Cresce , de Neli Mombelli; Rua do Pescador nº 6 , de Bárbara Paz; e Uma em Mil , de Jonatas e Tiago Rubert - e duas ficções - Bicho Monstro , de Germano de Oliveira, e Passaporte Memória , de Decio Antunes.

