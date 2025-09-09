Premiado monólogo ‘Pai Nosso’ estreia em Porto Alegre nesta quinta

O espetáculo Pai Nosso , do Coletivo ARAR – Afeto, Resistência e Arte, chega pela primeira vez a Porto Alegre em temporada no Teatro do Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665). As apresentações acontecem de quinta-feira (11) a sábado (13), sempre às 20h. Inspirada em um caso real ocorrido em Brasília, em maio de 2023, a montagem já foi apresentada em mais de 20 cidades e conquistou 11 prêmios.

Coletivo Umbu celebra a pluralidade em lançamento do álbum de estreia LEIA MAIS:

Com dramaturgia e direção de Vinicius Ávlis, o monólogo é interpretado por Geise Prazeres, que dá vida a Luzia do Nascimento, vendedora ambulante que precisa se reinventar após sofrer uma abordagem policial. As sessões na Capital marcam o início da circulação nacional do grupo. Os ingressos custam a partir de R$ 10,00 e podem ser adquiridos via Sympla. Todas as apresentações contarão com acessibilidade em audiodescrição e Libras.