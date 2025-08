Curso de Donaldo Schüler discute melancolia no Instituto Ling

O premiado tradutor, crítico e ficcionista, Donaldo Schüler estará no Instituto Ling (João Caetano, 440) nas quintas-feiras do mês de agosto para ministrar o curso Melancolia: na psicanálise, nas artes e na filosofia. A atividade tem início no próximo dia 7, às 19h, e mostra como a melancolia, ao longo da história, foi vista ora como fraqueza, ora como força, e propõe um mergulho crítico no tema para entender esse sentimento além da tristeza, mas uma expressão complexa da condição humana.

Durante as aulas, o professor mostrará as variações de significados da palavra, abordando eventos como a morte de Sócrates e como sua condenação marca o nascimento da filosofia ocidental. Também serão exploradas a gravura Melancolia I, de Albrecht Dürer; assim como a tragédia Hamlet, de Shakespeare. Já com as teorias de Freud, serão apresentadas as diferenças entre luto e melancolia. Aulas acontecem nos dias 7, 14 e 21 de agosto e as inscrições custam R$ 360,00 no site do Instituto. Professores da rede pública podem solicitar bolsa parcial, através do e-mail instituto.ling@institutoling.org.br.