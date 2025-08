Mostra Urgente de Artes Cênicas está com as inscrições abertas até 6 de agosto

A Mostra Urgente de Artes Cênicas — o futuro é agora está com as inscrições abertas até quarta-feira (6), via site da Zona Cultural. A iniciativa é gratuita e vai apresentar oito espetáculos gaúchos de dança e teatro, além de uma montagem convidada que reflete a diversidade da produção cultural do Rio Grande do Sul. A programação também terá três oficinas gratuitas com profissionais experientes e premiados. Todas as atividades serão realizadas na Zona Cultural (Alberto Bins, 900).



A oficina Práticas de Composição Dramatúrgica será ministrada pela diretora Patrícia Fagundes e vai acontecer no dia 9 de agosto, sábado, das 15h às 20h. O módulo Práticas de Produção Artística será desenvolvido pelas produtoras Letícia Vieira e Giulia Baptista em 19 de agosto, terça-feira, das 19h às 22h. Já o workshop Práticas de Iluminação Cênica terá o projecionista e designer Alexandre Lopes e está marcado para o dia 26, terça-feira, das 17h às 22h. Os espetáculos da Mostra Urgente de Artes Cênicas — o futuro é agora serão apresentados de 14 a 31 de agosto.



Confira a programação do curso:



Práticas De Composição Dramatúrgica

09/08, sábado, das 15h às 20h, na Zona Cultural. Vinte vagas disponíveis.



Ministrada por Patrícia Fagundes, a oficina vai abordar perspectivas e práticas de criação dramatúrgica desenvolvida durante o processo de ensaios, em composições compartilhadas. A partir do mote "pra lembrar do futuro", propõe-se exercícios e experiências que percorrem palavra, corpo, pessoal e político, memória e invenção. Uma jornada intensiva que termina em brinde e teatro.





Práticas De Produção Artística

19/08, terça-feira, das 17h às 22h, na Zona Cultural. Vinte vagas disponíveis.



Ministrada pelas produtoras Letícia Vieira e Giulia Baptista, a atividade propõe uma reflexão prática sobre a dramaturgia da produção, tratando-a como parte do processo artístico. Aborda temas como formatação de projetos, editais, criação coletiva e produção colaborativa. Também discute o mercado de festivais, temporadas teatrais e os desafios do teatro no sul do Brasil. A oficina valoriza o território, redes de afeto e ferramentas técnicas como suporte ao desejo de criar e circular. É um espaço de troca, análise de cases e compartilhamento de experiências entre profissionais do teatro.





Práticas De Iluminação Cênica

26/08, terça-feira, das 17h às 22h, na Zona Cultural. Quinze vagas disponíveis.



Ministrada por Alexandre Lopes, essa oficina é voltada a quem deseja iniciar na área de iluminação cênica. Oferece uma experiência técnica e artística, preparando os participantes para atuar como assistentes em montagens e operações de luz em diferentes contextos: teatro, dança, shows, eventos sociais, corporativos, feiras e congressos. O foco é desenvolver um olhar sensível e prático sobre os diversos aspectos da iluminação para espetáculos e eventos.