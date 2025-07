Noite dos Museus abre inscrições para artistas e grupos participarem da sua nona edição

O Noite dos Museus está com inscrições abertas para artistas e grupos culturais que queiram participar da sua nona edição. Marcado para o dia 29 de novembro, o evento contará com número recorde de instituições participantes, abrindo 29 espaços da cidade para visitação gratuita e em horário alternativo, das 18h até a meia-noite. Dentro dos museus e em diversos pontos da capital gaúcha, como a Praça da Alfândega, o público poderá conferir dezenas de shows, espetáculos e performances artísticas que dialogam com os acervos e as exposições em cartaz.Com o objetivo de seguir valorizando a diversidade artística gaúcha e fomentar o desenvolvimento econômico do setor, as apresentações da programação serão selecionadas através de editais públicos. São duas convocatórias: uma de artes cênicas, que contempla expressões como teatro, dança, circo, saraus, slams e contação de histórias; e uma de música, em que é necessária a apresentação de repertório autoral, que transite pelos gêneros instrumental, erudito ou popular.As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de agosto pelo site noitedosmuseus.com.br. Os candidatos devem ter CNPJs que contemplem atividades de artes cênicas, dança, espetáculos artísticos e produção musical ou teatral em seus estatutos ou contratos sociais.