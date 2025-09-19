Piquete El Topador abre espaço para tradição da lã neste domingo

O Rancho Tabacaray (Vicente Monteggia, 2770) volta a ser palco, neste domingo (21), de uma programação que une conhecimento, gastronomia e música dentro do Piquete El Topador 2025. A atração da vez é a oficina Lã, Cor e Memória , conduzida pela Fios da Fazenda, de São Pedro do Sul, empresa que há quase 20 anos se dedica ao tingimento artesanal de lã natural.

