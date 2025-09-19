Piquete El Topador abre espaço para tradição da lã neste domingo

O Rancho Tabacaray (Vicente Monteggia, 2770) volta a ser palco, neste domingo (21), de uma programação que une conhecimento, gastronomia e música dentro do Piquete El Topador 2025. A atração da vez é a oficina Lã, Cor e Memória, conduzida pela Fios da Fazenda, de São Pedro do Sul, empresa que há quase 20 anos se dedica ao tingimento artesanal de lã natural.
O público poderá acompanhar a partir das 11h o processo de transformação da fibra e aprender sobre raças ovinas. Além do aprendizado prático, a atividade convida a uma conversa sobre a história da lã no Rio Grande do Sul, destacando sua importância econômica e cultural para o Estado. Depois do aprendizado, o rancho serve costelões e cortes nobres servidos em ilhas gastronômicas. A trilha sonora vem de Maria Luiza Benitez, nome histórico do nativismo e referência da música latino-americana. A artista sobe ao palco às 12h30min, com um repertório que atravessa fronteiras. Evento acontece das 11h às 16h, com ingressos a R$ 230,00 disponíveis via Sympla.