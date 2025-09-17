Museu de Muçum reabre após restauro de acervo afetado por enchente

Na próxima sexta-feira (19), às 18h30min, Muçum reabrirá o Museu Municipal, localizado na Casa de Cultura Padre Lucchino Viero. O espaço estava fechado desde a enchente de setembro de 2023, que inundou completamente o local e causou severos danos ao acervo histórico.



Mais de 150 peças foram limpas e restauradas pelo Museu de História Júlio de Castilhos, de Porto Alegre, em uma ação em conjunto entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria do Estado da Cultura (Sedac). O projeto contou ainda com a colaboração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), da Fundação Scheffel e de profissionais especializados. As informações são do site da prefeitura.

Entre os itens recuperados, destacam-se quatro máquinas de costura de couro, que foram encaminhadas à Fundação Ernesto Frederico Scheffel, em Novo Hamburgo, onde receberam tratamento especializado da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores de Couro, Calçados e Afins. Também passaram por processos de restauro um relógio de parede histórico, que voltou a funcionar, uma escultura de Nossa Senhora, que recuperou sua plasticidade artística, e os livros do Padre Lucchino Viero, que receberam nova encadernação.



A partir da próxima sexta, a comunidade poderá novamente visitar o Museu Municipal e reencontrar parte fundamental da memória cultural de Muçum e do Vale do Taquari.