Casa de Cultura Mario Quintana: 35 anos de história, resiliência e apoio às artes

Em setembro, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) celebra 35 anos de história, consolidada como um dos principais centros artísticos e culturais de Porto Alegre. Para comemorar, a Instituição que ocupa o prédio do antigo Hotel Majestic (Rua dos Andradas, 736), onde o poeta Mario Quintana viveu, preparou uma semana de programação especial e totalmente gratuita. A partir desta terça-feira (23), o público poderá desfrutar de shows, espetáculos teatrais, exposições, sarau, visitas guiadas e oficinas. As atividades seguem até domingo (28), e estão inseridas dentro do horário de visitação do espaço (das 10h às 20h).

Travessa dos Cataventos, comandada pela Imperadores do Samba, atual campeã do Carnaval de Porto Alegre, das 19h às 20h30min. A programação especial começa com a inauguração da ampliação da Biblioteca Erico Verissimo , que terá um Sarau Livre com poesia e música. A agenda da semana inclui o Seminário Internacional Arte, Cultura e Educação, uma cabine de fotos no dia do aniversário (25 de setembro), e a exibição de um documentário no encerramento do Projeto Comunica. Na sexta-feira (26), o Sarau Sinalizante reunirá cinco artistas surdos em apresentações de dança, teatro, poesia, humor e DJ. No sábado (27), o público poderá participar da Festa da Leitura, com contação de histórias e feira de livros, e da oficina infantil A Minha Casa de Cultura. O dia também contará com a mediação teatralizada Lugar das Lembranças e show do grupo musical Bando Gramelô. O encerramento da comemoração, no domingo (28), promete uma uma grande festa na, comandada pela Imperadores do Samba, atual campeã do Carnaval de Porto Alegre, das 19h às 20h30min.

O aniversário ganha um significado mais profundo ao celebrar a resiliência de um espaço que, em maio de 2024, foi duramente atingido pelas águas. Após 101 dias de silêncio, a Casa reabriu, renascendo com a energia de uma primavera. A recuperação foi impulsionada pelo apoio de parceiros como o Banrisul, que injetou R$ 2,6 milhões para a reconstrução. Em recente evento de lançamento da programação, a ex-diretora da CCMQ Germana Konrath (que esteve à frente da Casa de 2023 até agosto deste ano, quando passou o cargo para Adriana Sperandir) lembrou que o alagamento atingiu 1,5 metro de altura na Travessa, demandando um trabalho coletivo para reabrir a instituição.

Segundo a antiga diretora da Casa de Cultura, atualmente, a Instituição vive um momento de crescimento, com recorde de público, recebendo uma média de 360 mil pessoas ao ano, e a contratação de mais de 40 profissionais para complementar o quadro de servidores.

Em julho, a instituição cultural fechou acordo de patrocínio com a Petrobras para o biênio de agosto de 2025 a agosto de 2027, com investimento total de R$ 3,2 milhões via Lei Federal de Incentivo à Cultura. De acordo com Germana, o aporte financeiro corresponde a mais de 50% dos recursos necessários para o plano bianual da CCMQ, garantindo a ampliação da programação e a continuidade das melhorias estruturais.

Dentre a série de melhorias estruturais para se consolidar como um centro cultural abrangente, a Casa de Cultura contou com a recente ampliação da Biblioteca Erico Verissimo, com a aquisição de novos livros e a informatização do acervo de mais de 13 mil publicações. A revitalização, iniciada em março de 2023, inclui a criação de uma nova área de leitura e a reocupação da Sala Romeu Grimaldi. Além disso, o Teatro Bruno Kiefer, localizado no sexto andar, passa por um restauro completo, com financiamento de R$ 1,9 milhão e com reabertura prevista para o segundo semestre de 2025. O projeto, assinado pelos arquitetos Flávio Kiefer e Joel Gorski, prevê melhorias na plateia, acessibilidade, estrutura e climatização.

Dentre os novos espaços inaugurados, a Sala Paulo Moreira abriga o acervo musical do jornalista e músico. Também o Laboratório Odilon Lopez será aberto ao público, com equipamentos de captação e edição. Por fim, a Casa de Cultura Mario Quintana ganhará um estúdio de gravação na Sala Irmãos Moritz, com isolamento acústico e equipamentos para produção de som e podcasts. A CCMQ também lançou chamada aberta para o Espaço Vitrine RS Criativo, com inscrições abertas até 9 de outubro. Serão selecionadas cinco propostas para ocupar, de dois a três meses, uma sala de 30 metros quadrados no térreo da ala oeste da CCMQ. Nesta quarta-feira (24), às 19h, será realizado um encontro online para apresentação do edital e esclarecimento de dúvidas.

Outra chamada aberta da Instituição é destinada ao Espaço Marilene Bertoncheli. Com inscrições até 31 de outubro, a iniciativa vai selecionar dois projetos de exposições artísticas de artes visuais ou integradas para 2026. Em julho deste ano, também foi lançada a primeira edição do projeto Ocupação Literária, que selecionou nove escritores para usufruir de um espaço coletivo de trabalho na CCMQ e participar de formações e outras atividades.

Em 2026, a instituição ainda celebrará os 120 anos do nascimento de seu patrono, Mario Quintana, que morou no local por 12 anos. Uma intensa programação especial está prevista para a data.