‘Encontros Improváveis’ marca despedida da 32º edição do Porto Alegre em Cena

A ação formativa e reflexiva, Encontros Improváveis, acontece no domingo (21), às 18h30min, no espaço de eventos do Carmens Club (Olavo Bilac 336) e marca o encerramento de mais uma edição do Porto Alegre em Cena. O objetivo da conversa é provocar troca, diálogo, fruição de ideias e conhecimentos entre artistas, filósofos, jornalistas e demais interessados.
Sob a curadoria e mediação de Gabriela Munhoz e Fernando Zugno, o Encontros Improvaveis recebe Dedy Ricardo, Nanni Rios, Nina Fola, Paola Zordan, Peter Pál Pelbart, Sabrina Ginga e Verónica Valenttino, para acompanhar e compartilhar reflexões, planos, anseios e o que quer que possa surgir deste evento que tem como provocação pensar o presente e o futuro das artes da cena no Brasil. Ingressos a partir de R$ 20,00 via plataforma Tri.RS.