Peça estrelada por Deborah Finocchiaro reflete sobre pessoas que se tornam descartáveis no CHC Santa Casa

Tragicomédia que reflete sobre a alma humana, o envelhecimento, a menopausa, a descartabilidade contemporânea e a sede de viver, Descartada - Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue é uma das atrações do Porto Verão Alegre neste final de semana. A peça terá sessõe sexta-feira (31) e sábado (01), às 20h, e no domingo (2), às 19h, no CHC Santa Casa (Independência, 75), com ingressos (entre R$ 21,00 e R$ 80,00) à venda pelo site portoveraoalegre.com.br. Depois de 30 anos de trabalho na empresa Marcondes & Marcondes Canos & Conexões, a secretária bilíngue Marjori (Deborah Finocchiaro) percebe que será demitida quando solicitam que ela treine uma mulher mais jovem para exercer exatamente as suas funções. Ocupada com lembranças, devaneios, tarefas e dificuldades em adaptar-se aos novos tempos, ela gasta sua vida em função de coisas que ela própria não escolhe, aceitando o que o "destino" lhe dá. É no seu diário que ela registra (ou inventa?) a poética de sua rotina massacrante.