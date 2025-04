Emily Borghetti homenageia Simões Lopes Neto em novo espetáculo 'Chula'

O recém-inaugurado Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1.089) sedia nesta quarta-feira (9), às 20h, o novo espetáculo Chula, da bailarina e percussionista Emily Borghetti. A apresentação também deve contar com a participação de outros dois instrumentistas: o violonista de sete cordas Neuro Junior e a pianista Dionara Fuentes. Os ingressos estão disponíveis no site do Theatro São Pedro, em valores que variam entre R$ 15,00 e R$ 60,00.O espetáculo desta quarta vai ser o primeiro realizado no Teatro a prestar uma homenagem a João Simões Lopes Neto, autor da literatura gaúcha que dá nome ao espaço. A artista decidiu montar sua própria representação da lenda M’Boitatá, que faz parte do livro Lendas do Sul, publicado pelo escritor em 1913.Por meio deste espetáculo, Emily Borghetti, que também atua como pesquisadora da cultura gaúcha, pretende celebrar as tradições do Rio Grande do Sul como algo que é vivo e se encontra em constante transformação. Através de jogos de improvisação e brincadeiras com fios condutores, a bailarina procura proporcionar uma experiência lúdica e divertida para o público, que desafia os limites entre o real e o imaginário.