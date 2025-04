Grupo De Pernas Pro Ar lança curta-metragem 'Memórias Enferrujadas'

O grupo de teatro De Pernas Pro Ar promove uma semana de celebração dedicada ao lançamento de sua produção mais recente, o curta-metragem Memórias Enferrujadas - Costuras do tempo. Durante esta quarta (9) e quinta-feira (10), a equipe pretende realizar uma série de atividades gratuitas, que dizem respeito à estreia da produção cinematográfica.Além de uma exibição online de lançamento, realizada através do canal do YouTube do grupo De Pernas Pro Ar às 19h30min desta quarta-feira, a equipe também deve promover uma live de estreia logo em seguida, às 20h, que contará com a presença do diretor Tayhú D. Wieser. Já na quinta-feira, o filme será exibido de modo presencial, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erna Würth, às 19h30min. Essa sessão, por sua vez, também terá a participação do cineasta responsável pela obra.Em sua narrativa, o curta-metragem Memórias Enferrujadas explora a memória do personagem Luciano Wieser, um velho inventor que vive imerso em suas criações. Ao abordar o cotidiano do protagonista, o filme convida o público a se deparar com questões fundamentais da existência, como a passagem do tempo e a reflexão humana.