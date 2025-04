Terreira da Tribo apresenta 'Uma Noite com Bertolt Brecht'

A Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo promove a realização do evento Uma Noite com Bertolt Brecht nesta quarta (9) e quinta-feira (10), às 19h10min. A programação, que faz parte da mostra Ói Nóis Aqui Traveiz: Jogos de Aprendizagem, é composta pelo exercício cênico Quanto Custa o Ferro?, inspirado em uma parábola do dramaturgo Bertolt Brecht, seguido por um debate com os professores Clarice Falcão e Paulo Flores, que pretende discutir os detalhes presentes na obra do artista. Devido à destruição da sede da Terreira da Tribo por conta das enchentes de 2024, o evento desta quarta-feira será realizado no Instituto Goethe de Porto Alegre (av. 24 de Outubro, 112), que ofereceu apoio para que a Oficina Para Formação de Atores da Escola de Teatro Popular conseguisse continuar suas atividades. Com entrada gratuita, Uma Noite com Bertolt Brecht representa, além de tudo, a finalização desta parceria, iniciada em julho do ano passado. A parábola apresentada, Quanto Custa o Ferro? discute, em sua narrativa, o início e o final da Segunda Guerra Mundial. A trama é voltada para o processo de anexação da Áustria e Tchecoslováquia por Adolf Hitler, durante a ascensão da Alemanha Nazista no final dos anos 1930.