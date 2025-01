Banda Fruto Proibido faz show no Projeto Ocidente Acústico nesta quinta-feira (30)

Nesta quinta-feira (30), às 21h30min, a banda gaúcha Fruto Proibido faz show no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960), dentro do projeto Ocidente Acústico. O grupo formado por Neca Wortmann (voz), Justin Vasconcelos (guitarra), Marcelo Mendes (baixo), Daniel Fontoura (bateria) e Carlos Gallo "Cacá" (teclado) reverencia a cantora Rita Lee, falecida em 2023. Os ingressos custam entre R$ 40,00 (solidário) e R$ 60,00 (inteira) e estão à venda pela plataforma Sympla.

Formada nos anos 1990, a banda integrada por representantes do rock gaúcho e da efervescência do cenário musical na Capital se juntou para executar o repertório de Os Mutantes (1966 - 1972) e de Tutti Frutti (1973 - 1978), dois grupos que causaram grandes revoluções no mundo da música e da sociedade em plena ditadura militar e que contavam com Rita Lee nos vocais.

Com a morte da artista, em maio de 2023, Neca, Vasconcelos e Mendes, que nunca perderam o contato, decidiram retomar o projeto, agora com Fontoura e Cacá completando o grupo. "Foram meses de ensaios para ser fiel àquela que representou a nova mulher brasileira – independente e feminista – e que foi trilha sonora de tempos de guerra e de liberdade com seu humor anárquico e seu romantismo pop e intenso", destaca a vocalista.

Fruto Proibido é o nome do quarto álbum da cantora e compositora paulista e o segundo junto à Tutti Frutti, lançado oficialmente em 1975 pela Som Livre, com produção de Andy Mills. O repertório de músicas no gênero hard rock brasileiro, conta ainda com elementos de blues e do pop que Rita Lee abordava em suas canções temáticas que condiziam com o conturbado cenário social e político do Brasil na década de 1970. É, também, um dos trabalhos de maior representatividade feminista da história da música brasileira, sendo considerado um clássico do rock nacional que quebrou todos os paradigmas da época.