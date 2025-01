Flávio Trino Jazz Trio leva jazz e bossa nova ao Grezz nesta quinta-feira

Flávio Trino Jazz Trio sobe ao palco do Grezz (Almirante Barroso, 328) nesta quinta-feira (30), às 21h. Ao lado de Adelamir Neto (baixo) e Dado Silveira (bateria), Flávio Trino (guitarra) apresenta repertório que transita entre standards do jazz, clássicos da bossa nova e composições autorais. Ingressos entre R$ 15,00 e R$ 40,00 no Sympla.Flávio Trino Jazz Trio tem uma trajetória marcada por apresentações em festivais como o Rio Montreux Jazz Festival e o International Jazz Day da Unesco. Para o show no Grezz, a banda incluiu no setlist interpretações de canções como Cantaloupe Island (Herbie Hancock), Garota de Ipanema (Tom Jobim e Vinícius de Moraes) e até o tema do desenho Flintstones. Também estão presentes composições próprias, como Deu Carioca no Lance.Flávio Trino teve como mentores Ian Gest e Nelson Faria. Com uma carreira que se estende do pop ao jazz, já gravou com artistas como Fagner, Zé Ramalho, Erasmo Carlos e Frejat. Além disso, cursou música na Estácio de Sá e participou de workshops com nomes como Mike Stern e Frank Gambale.