Gravura Galeria de Arte oferece oficinas especiais no mês de janeiro

A partir de janeiro de 2025, a Gravura Galeria de Arte promoverá oficinas que serão oferecidas para crianças e adultos de diversas idades. A primeira atividade promovida nesse semestre inicia no dia 22: Oficina de aquarela e pintura, ministrado pela professora Stella Copstein Courtes. Já no dia 27: Oficina de miniaturas em biscuit, ministrado pela professora Kelly B. Martinez.As aulas de aquarela e pintura serão as quartas-feiras, das 14h30 às 17h30, até o final do ano, e os alunos terão atendimento individualizado, onde aprenderão a utilizar a aquarela sobre papel específico para esse fim. O objetivo será fazer exercícios, misturas de tintas e aguadas para, no final, cada aluno criar seus trabalhos completos. Além disso, os inscritos também poderão optar pela técnica de pintura acrílica para utilização sobre tela, com a possibilidade também de seu uso em outras superfícies. As aulas atendem tanto quem está começando no mundo da arte, quanto quem já trabalha no meio e quer aprimorar seus conhecimentos. O investimento é de R$500,00 mensais ou R$175,00 para aulas avulsas.Já a oficina de miniaturas em biscuit será na segunda-feira (27), das 14h às 16h, e promove atividades voltada para crianças e adolescentes de 6 anos a 15 anos de idade, que aprenderão técnicas que envolvem a criação de objetos tridimensionais em miniatura utilizando massinha, biscuit e diferentes recursos. Os participantes poderão confeccionar comidinhas, plantinhas, relicários, objetos, seres, entre outros, e aproveitar uma tarde exercitando suas habilidades artísticas em um espaço agradável, climatizado e com vista para o jardim. Essa oficina é ideal para chamar os amigos e ter uma tarde diferente, aproveitando as férias e criando memorias únicas. O investimento é de R$150,00.As inscrições para as oficinas podem ser feitas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3333-1946 ou WhatsApp (51) 99718-9258. As vagas são limitadas.