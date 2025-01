Primeira edição da festa Rock N' Bira em 2025 oferece bebida liberada e tributos a lendas do hard rock

Tradicional festa do público roqueiro de Porto Alegre e região, a Rock N' Bira terá sua primeira edição de 2025 neste sábado (18), a partir das 23h, no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Além do show autoral da banda Hipercubo, que abre a noite, vão a palco tributos a quatro bandas seminais do hard rock: Guns N' Roses (Crazy Guns), Bon Jovi (Crush Bon Jovi), Aerosmith (Pump) e Skid Row (Roadkill). Nos intervalos, Ricardinho F. e Barbosinha conduzem o som com o melhor do rock internacional. Ingressos para a festa, com direito a open bar, estão em segundo lote, a R$ 119,00 no Sympla. Fundada no ano de 2006, na cidade de Campo Bom, e prestes a completar 20 anos de estrada, a Hipercubo é inspirada em sua própria definição, e procura se destacar mesclando o clássico e o contemporâneo, a agressividade e a suavidade em medida única, que resultam em músicas fortes, honestas e difíceis de confundir. A fórmula é simples: cinco amigos apaixonados pelo que fazem, compartilhando emoções e sentimentos envoltos por pura adrenalina e empolgação. Na sua trajetória tiveram a oportunidade de fazerem abertura de shows, para grandes bandas nacionais e internacionais, com destaque para o grupo californiano Rufio e para Sebastian Bach (ex-vocalista do Skid Row).