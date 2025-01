Músico Carlos Hahn divulga novo single em show acústico

O músico Carlos Hahn divulga o single “A lira dos lírios” nesta quinta-feira (16), às 20h, no Espaço Cultural Maria Maria (Rua Fernando Machado, número 464 - Centro Histórico), em Porto Alegre. O show tem entrada franca para o público. Com produção de Luciano Albo, a canção está disponível em todas as plataformas desde o dia 23 de dezembro.



No show, em formato acústico, Carlos (violão nylon e vocais) estará acompanhado de seu filho João Hahn (violão aço e vocais) e do percussionista Rolando Borges. Na ocasião, apresentará seus outros três singles lançados em 2024 e temas de amor e esperança de compositores como Bebeto Alves, Belchior, Gonzaguinha, Milton Nascimento e Raul Ellwanger.



O evento integra a programação cultural 2025 do Coletivo Catarse, cooperativa de comunicação que, junto ao Espaço Cultural Maria Maria e outras entidades, constitui a Comuna do Arvoredo, onde são realizadas atividades ligadas à agroecologia, bioconstrução, artes e antifascismo.



Quarto single de divulgação do álbum “Luminosa Desilusão” - com lançamento previsto para abril -, “A lira dos lírios” conta com participações dos músicos Gustavo Telles (bateria), Luciano Albo (guitarras e baixo), Murilo Moura (teclados), Pedro Hahn (percussão), além do próprio autor (vozes e violões).



Com versos como "Longe do martírio da tara dos tiros / Descanse em paz, Deusa-Mãe", a canção remete à esperança e à disposição para a luta. “Escrevi essa música logo após a democracia vencer o ódio, em outubro de 2022, e decidi lançar neste momento justamente para marcar o fim de um ano tão difícil para os gaúchos e a possibilidade de construirmos um novo tempo de paz e solidariedade”, afirma o compositor.



Entre 1997 e 2003, Hahn lançou três CDs-demo e atuou na cena alternativa de Porto Alegre, com a banda O Badulaque e em carreira solo. Após, dedicou-se ao jornalismo e à criação dos filhos. A partir de 2017, radicado na Serra gaúcha, lançou o single "Ocupa meu coração", sobre as ocupações realizadas durante o desgoverno Temer, e o EP bilíngue "Dos Paralelos", em português e espanhol. Em 2020, lançou o single "Bugiganga" e o EP



"Trilogia do Golpe". Em 2021, lançou seu primeiro álbum oficial, "Auroras na Barriga", com produção artística de Luciano Albo (ex-Cascavelletes) e produção executiva de Gustavo Telles (ex-Pata de Elefante). Atualmente, grava seu segundo álbum, "Luminosa Desilusão", também com produção de Albo e Telles. Como escritor, publicou os livros "Cristais Colhidos na Névoa" (poesia), em 2019, e Memórias de um Amor Realista Fantástico (novela), em 2023.

Show de divulgação do single “A lira dos lírios”

• Data: 16/01 (quinta-feira), às 20h



• Local: Espaço Cultural Maria Maria (rua Fernando Machado, 464 - Centro Histórico), Porto Alegre



• Entrada: gratuita