Samba do Quintana tem participação especial da cantora Camila Lemos

A Travessa dos Cataventos, localizada na Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736), receberá a segunda edição do ano do Samba do Quintana, evento tradicional realizado pela instituição. O projeto, que tem curadoria da jornalista Bruna Paulin, contará com apresentações da banda residente Thiago Ribeiro & Amigos, com participação especial da cantora Camila Lemos, neste domingo (6), a partir das 16h.



A banda Thiago Ribeiro & Amigos é conhecida por sua setlist repleta de sucessos e sua afinidade com canções do samba e outras sonoridades brasileiras. A cantora mirim Camila Lemos, por sua vez, carrega consigo um repertório muito diverso, que mescla uma variedade de gêneros musicais como o soul music, o R&B e o pop, além de levar influências de ritmos nacionais como a MPB.



Com entrada gratuita, o Samba do Quintana foi um projeto lançado em junho de 2023. De acordo com a idealizadora e curadora Bruna Paulin, o objetivo da iniciativa é de sempre proporcionar ao público uma programação de qualidade, produzida ao ar livre. "Encontramos um público diverso e animado, que se interessa tanto pelos clássicos do samba quanto por descobrir novas canções e compositores", afirma ela.