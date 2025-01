Exposição fotográfica 'Veracidade' é prorrogada até 31 de janeiro na Gravura Galeria de Arte

Foi prorrogada até o próximo dia 31, na Gravura Galeria de Arte (Rua Coronel Corte Real, 647), a exposição de fotografias Veracidade, que mostra ângulos e detalhes inusitados de Porto Alegre pelas lentes de fotógrafos gaúchos, alguns deles premiados no Estado, no País e no exterior. A mostra é composta de 43 fotos em preto e branco, no tamanho 90 x 90 cm.

Entre os fotógrafos participantes está Gerson Turelly, premiado recentemente no internacional Standard Chartered Weather Photographer of the Year, o mais importante concurso fotográfico sobre o tema Clima, com uma foto da enchente de maio passado na Capital.

A exposição, com curadoria da fotógrafa e artista visual Denise Giacomoni, está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min. A entrada é gratuita.