Leo Stockinger retorna para Porto Alegre com exposição 'Víseras'

O escultor Leo Stockinger, neto do célebre Xico Stockinger, assina sua primeira exposição individual no Brasil depois de ter passado um período de mais de duas décadas fora do País. A mostra Vísceras, que marca o retorno do artista para seu país natal, tem sua data de estreia programada para esta quinta-feira (3), na Galeria Stockinger de Porto Alegre (rua Luciana de Abreu, 450). A série de obras que compõem a exposição tem uma origem muito específica. A partir da união de um adesivo vermelho de aspecto molhado, com madeira de árvores mortas encontradas na beira da praia, o artista procurou evocar o caráter visceral encontrado na carne, buscando dar um novo significado e uma nova “vida” para a matéria.A exposição Vísceras deverá permanecer em cartaz até o dia 28 de abril, com visitação gratuita e aberta ao público. Além disso, o artista também deixará seu atelier montado na galeria, para que os frequentadores do espaço possam acompanhar de perto seu processo de construção das peças. "A ideia é que as pessoas vejam a escultura acontecendo, que sintam a matéria se transformando diante de seus olhos", diz Stockinger.