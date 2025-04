Ricardo Aguiar expõe mostra gratuita 'O oculto da pedra bruta'

Ricardo Aguiar irá inaugurar sua nova mostra O oculto da pedra bruta, às 17h desta terça-feira (1), no Atelier 3 de maio (rua 3 de Maio, 115). A mostra, que tem entrada franca, faz parte da programação do projeto Portas para a Arte, iniciativa da Fundação Bienal que integra a 14ª Bienal do Mercosul.Conhecido por seus trabalhos em coleções privadas e espaços arquitetônicos, o artista Ricardo Aguiar completa 35 anos de carreira em 2025. Em sua mais nova mostra, que permanece em cartaz até o dia 20 de abril, o escultor trabalha especialmente com mármore, basalto e granito, e considera o desenho uma parte fundamental de sua arte.O curador da exposição, José Francisco Alves, descreve e elogia o trabalho mais recente de Aguiar. Segundo ele, "o contraste entre texturas, partes lisas com camadas rugosas, cria efeitos de equilíbrio e leveza. Há acabamentos lisos e altamente refletivos em contraste com superfícies texturizadas, a reforçar o apelo tátil das esculturas".