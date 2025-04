Eduardo Vieira da Cunha retorna com mostra gratuita no Hotel Praça da Matriz

O Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (Largo João Amorim de Albuquerque, 72) recebe a exposição individual Pintura à Deriva, do renomado artista gaúcho Eduardo Vieira da Cunha, a partir das 18h desta quarta-feira. A mostra, que deve ficar em cartaz até o dia 30 de abril, pode ser visitada gratuitamente na instituição durante todos os dias úteis da semana, das 10h às 18h.A exposição Pintura à Deriva, composta por mais de 20 obras de artes plásticas produzidas pelo artista, representa o rompimento de um hiato de mais de dois anos, em que Vieira da Cunha não realizou nenhuma exposição individual. Todos os trabalhos de acrílico sobre a tela que fazem parte do acervo apresentado foram confeccionados ao longo desse período."Eu me aposentei da atividade docente em maio do ano passado, bem na época da enchente, de modo que a combinação de maior tempo livre e isolamento forçado acabou permitindo que eu me dedicasse à pintura em tempo integral em meu ateliê, na avenida Independência", afirma o artista e ex-professor universitário.