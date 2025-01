Integrantes da Ultramen e Comunidade Nin-Jitsu se reúnem para tocar Parliament e Funkadelic na reabertura do Grezz

O Grezz (rua Almirante Barroso, 328) vai abrir sua programação de 2025 nesta quarta-feira (15) com o Projeto Flashlight. Composto por integrantes da Ultramen e Comunidade Nin-Jitsu com outros músicos, o espetáculo apresenta músicas do Parliament e Funkadelic. O show acontece às 21h com entrada franca, mediante retirada de ingressos pelo Sympla.O projeto, que surgiu há mais de 20 anos no icônico Garagem Hermética, promete trazer o espírito autêntico e o groove inconfundível do funk para o palco do Grezz, celebrando o legado do P-Funk com figurinos temáticos. A banda é formada por Tonho Crocco, Fred Chernobyl, Nando Endres, Chico Paixão, Everton Velasques, Leonardo Boff, Júlio Porto, Diego Silveira, Huberto Martins e Renato Dallago.