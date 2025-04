Sarau 'Meus Discos e Nada Mais' celebra Dia do Disco com edição espeical

A terceira edição do Sarau Meus Discos e Nada Mais, que integra o projeto A História do Disco, retorna ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) nesta quarta-feira (16). O evento, que deve ter início às 20h, é realizado em homenagem ao Dia do Disco, celebrado no próximo domingo, dia 20 de abril. Os ingressos custam entre R$25,00 e $70,00, e estão disponibilizados na plataforma TriRs.Esta edição do sarau deverá contar com a participação do jornalista e pesquisador musical Lucio Brancato, além da curadora e produtora Nanni Rios. Ao longo da noite, os convidados apresentarão e discutirão com o público alguns de seus discos e faixas prediletas, integrantes de suas coleções pessoais.De acordo com a jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin, responsável pelo projeto, o sarau mensal Meus Discos e Nada Mais carrega consigo um caráter que, além de tudo, é profundamente intimista. "A ideia é a mesma do programa - apresentar obras que a gente tenha conexão emocional e histórias para contar”, afirma.