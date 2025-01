Primeiro ato na celebração dos 30 anos do Cuidado Que Mancha conta com lançamento de livro

O Cuidado Que Mancha celebra 30 anos de arte, ativismo e transformação social e o lançamento de O Peixe Que Não Falava (Ed. da Autora, 2024, 16 páginas) é o primeiro passo dessa grande comemoração. O livro é a materialização do compromisso do grupo de transformar vidas por meio da cultura, da arte e da ação social. Com texto de Raquel Grabauska, ilustrações de Laura Castilhos e projeto gráfico de Marta Castilhos, a obra será lançada na terça (14), às 18h no Espaço Cuidado que Mancha (rua Damasco, 162). Esta, que é a primeira publicação que as três lançam juntas de forma independente, tem texto de apresentação Annete Baldi e assessoria editorial de Flávia Cunha.Ao adquirir O Peixe Que Não Falava, o leitor não só compra um livro, mas se torna parte da mudança. Além de ser um gesto de solidariedade, cada contribuição é também uma ação ativa para a transformação social. O preço de pré-venda é R$30,00 para o primeiro exemplar e R$15,00 para o segundo exemplar, que será doado para crianças atendidas pelos projetos sociais do Cuidado que Mancha ou comunidades parceiras, levando arte e educação para todos.