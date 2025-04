Novo livro de Paulo Rossi reúne registros de 25 anos de carreira do fotojornalista

Veterano do fotojornalismo brasileiro, o repórter fotográfico Paulo Rossi está lançando seu novo livro Retratista de Satolep, um olhar de Paulo Rossi, que reúne imagens tiradas ao longo dos seus 25 anos de trajetória. O evento de lançamento será na Livraria Clareira (rua Henrique Dias, 111), às 19h desta sexta-feira (4), e o jornalista marcará presença para discutir o trabalho com o público.Contando com o auxílio do editor de fotografia Moizés Vasconcellos, o livro apresenta uma seleção de 256 imagens, capturadas pelas lentes de Rossi em diferentes períodos. A partir de um recorte que contempla inúmeros momentos históricos, especialmente do Rio Grande do Sul, a obra constitui um verdadeiro apanhado que passa por patrimônio histórico, música, carnaval, retratos, futebol e cultura.De acordo com o autor, não é apenas uma única história que está sendo contada nas páginas de Retratista de Satolep. "São trajetórias que se misturam. Tem um pouco da minha trajetória e um pouco da história de Pelotas por onde eu andei", ressalta Paulo Rossi. "É um pouco do que eu vi da cidade e um pouco do que a cidade me mostrou durante esse tempo".