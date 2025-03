Centro de Escritores Lourencianos lança livro coletivo 'Desassossegos no Paraíso'

Às 19h desta sexta-feira (28), o Centro de Escritores Lourencianos realizará o evento de lançamento de seu novo livro coletivo intitulado Desassossegos no Paraíso. O encontro deverá ocorrer no restaurante Casa da Fazenda (praia da Barrinha - São Lourenço do Sul, RS), no interior do Rio Grande do Sul.Na narrativa da obra, acompanhamos o cotidiano na pequena cidade de Nereidas, que tem caráter paradisíaco. As cinco personagens que vivem no local, por sua vez, foram desenvolvidas a partir das visões individuais e conjuntas dos oito escritores que integram o Centro de Escritores, e devem vivenciar o seu dia a dia dentro do município.A editoração do livro é assinada pela Pragmatha Editora. Na compra antecipada da obra, até o dia anterior ao lançamento, é possível pagar o valor promocional de R$60,00. As reservas para o evento, por sua vez, podem ser feitas através do número de telefone 53 99117-2356.