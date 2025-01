Encouraçado Butikin retoma sua agenda de programações

O Encouraçado Butikin (av. Independência, 936) reabrirá as portas esta semana para uma programação eclética todos os dias. Na terça-feira (14), o Butikin reabre suas portas para mais uma noite de jazz com Leandro Hessel (teclados), Marcelo Figueiredo (saxofones), Marcelo Campos (bateria) e Adelamir Neto (contrabaixo). A apresentação, que inicia às 21h, conta ainda com a participação especial da cantora Lindseyara e do guitarrista Jefferson Marx.Na quarta (15), Lelo Acústico (Nacional Kid) faz uma apresentação intimista de voz e violão com interpretações refinadas de grandes clássicos do pop e rock, também às 21h. Quinta (16), o local será tomado por uma festa especial que pretende festejar o aniversário de um dos DJs mais queridos da cidade e contar com um line-up renomado com Eduardo Irigaray, Double S, Thiago Zanella e a Banda Poptop, a partir das 19h. O fim de semana inicia com a despedida do Rhuan com convidados na sexta (17), às 20h, uma noite muito especial com Rhuan Moura, baterista do Duelo de Pianos e músicos convidados: Luciano Leães, Mari Kerber, Fernanda Copatti, Bárbara Wagner e Gabriel Maciel. Sábado (18), às 18h, o Butikin HiFi abre suas portas como um verdadeiro Listening Bar, um espaço dedicado à música de altíssima qualidade. DJ Sidewalk traz uma seleção impecável de discos de vinil e sets exclusivos, transformando a experiência de escuta em um momento único.