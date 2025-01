TV Brasil estreia série documental gaúcha Um Lugar no Mundo: Chuí

A TV Brasil estreia a produção gaúcha Um Lugar no Mundo: Chuí nesta quinta (9), às 23h. O novo seriado inédito aborda a diversidade cultural nas múltiplas fronteiras existentes na cidade do Chuí, no Rio Grande do Sul, na divisa entre Brasil e Uruguai. Com cinco episódios de 26 minutos, a atração documental revela aspectos sobre a rotina dos habitantes que vivem na região de fronteira e suas histórias pouco conhecidas por quem não conhece a área. A série desenvolvida por meio do edital Prodav TVs Públicas foi realizada pela produtora KK Cinema e Vídeo.



A ideia é mostrar a dinâmica da vida a partir do comércio, gastronomia, costumes e crenças. Muitos dos personagens se apresentam com o coração dividido entre a terra natal, com toda a bagagem do país de origem, e o local que os acolheu. Na região do Chuí, além de brasileiros, vivem uruguaios, cubanos, árabes e outros imigrantes procedentes de diversas nações. Eles formam uma combinação única de idiomas, religiões, culinárias e hábitos. Entre as questões centrais da série está a imigração e a adaptação desses estrangeiros num contexto que amplifica a mistura cultural.



Com o título Bazar de Histórias, a edição de estreia da obra na telinha da TV Brasil acompanha o comerciante Bashar, que nasceu na Palestina e vive na cidade do Chuí desde os anos 1990. Durante a série, ele circula pela cidade e apresenta alguns dos comerciantes locais. Bashar também mostra a mesquita da cidade, espaço em que a fé e a paz são buscadas. O seriado ainda percorre a cidade do Chuí com a diversidade de nacionalidades, sotaques e convivências.

A série Um Lugar no Mundo: Chuí é apresentada às quintas no horário de 23h, com horário alternativo na madrugada, a partir das 4h30.