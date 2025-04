'Adolescência' se torna a quarta série mais vista da Netflix

A minissérie Adolescência, que estreou em março deste ano, conquistou o quarto lugar nas séries mais vistas da Netflix Global. Atrás apenas da primeira temporada de Wandinha, da 4ª temporada de Stranger Things e de Dahmer - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer, ela já é sucesso mundo afora.

• LEIA TAMBÉM: Concerto especial celebra 40 anos da Orquestra Theatro São Pedro

Na primeira semana de abril, a série também configurou o topo da lista de mais assistidas globalmente. Adolescência desbancou Gone Girls, Pulsação e Devil May Cry, produções que ocupam o segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente.



No Brasil, a minissérie também está em primeiro lugar, na frente de Pulsação, Manual Para Senhorinhas e Devil May Cry.



Com mais de 114 milhões de visualizações em menos de um mês, a trama de quatro episódios desdobra uma operação policial montada para capturar Jamie Miller (Owen Cooper), um garoto de 13 anos acusado de matar uma colega de escola.



O salto da série ocorreu na última semana, quando saiu da nona posição e deixou produções como Bridgerton, O Agente da Noite e O Gambito da Rainha para trás.