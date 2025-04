Concerto especial celebra 40 anos da Orquestra Theatro São Pedro

A Orquestra Theatro São Pedro (OTSP) comemora seu aniversário de quatro décadas de existência com um concerto especial nesta quinta-feira (10). A partir das 20h, os musicistas integrantes da OTSP realizarão uma apresentação no palco do recém-inaugurado Teatro Simões Lopes Neto (praça Mal. Deodoro, s/n). A regência será de Evandro Matté, maestro que comanda o conjunto desde 2018, com a participação especial de Antônio Carlos Borges-Cunha, Lutero Rodrigues e Fredi Gerling, três antigos diretores da orquestra.

Para os interessados em prestigiar o evento, ainda estão disponíveis apenas ingressos para pessoas obesas e PCDs. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site do Theatro São Pedro, em valores que variam entre R$ 25,00 e R$ 50,00. Para quem não puder estar presente, será possível assistir uma transmissão gratuita ao vivo, no canal do YouTube da OSTP.

As comemorações serão iniciadas com a presença do primeiro convidado, o maestro Lutero Rodrigues, que ficou à frente do conjunto entre 1996 e 2006. Em uma homenagem especial ao compositor Fernando Mattos, presença marcante no repertório da orquestra desde os anos 1990, o regente conduzirá a peça As Parcas, uma das mais importantes da carreira do artista.

Em seguida, se apresentarão os maestros Antônio Carlos Borges-Cunha, que foi regente da OTSP durante 14 anos, e Fredi Gerling, que conduziu a orquestra entre 1989 e 1995. Neste seguimento, as peças escolhidas são Bachianas Brasileiras No.4, do compositor Heitor Villa-Lobos e O Moldávia, do artista tcheco Bedich Smetana - ambas obras de importância significativa na trajetória da orquestra.

O encerramento da apresentação será conduzido por Evandro Matté, com uma apresentação solo do pianista Cristian Budu. O instrumentista, nascido no interior do estado de São Paulo, foi vencedor do prestigioso Concurso Internacional de Piano Clara Haskil, na Suíça, e já se apresentou em diversos países ao redor do mundo. Na comemoração de 40 anos da OTSP, o musicista irá interpretar o Concerto para Piano, do compositor Edvard Grieg.

Além dos antigos maestros do conjunto, também marcarão presença outros músicos e instrumentistas cujas carreiras passaram pela OSTP. Destacam-se, entre eles, o violinista Geraldo Moori, um dos músicos fundadores da orquestra, e o violoncelista Douglas Araujo, que atua no conjunto há mais de três décadas.