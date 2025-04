Programa televisivo 'Moderna Tradição' terá edições presenciais no Instituto Ling

O programa Moderna Tradição, inaugurado na última semana na programação da emissora TVE, receberá edições presenciais a partir desta quarta-feira (2), no Instituto Ling de Porto Alegre (rua João Caetano, 440). Com início às 20h, o primeiro evento deverá contar com a condução do violonista Mathias 7 Cordas, que atuará como apresentador nos nove encontros programados.



Nesta primeira quarta-feira de abril, o musicista receberá quatro nomes importantes da música gaúcha e nacional. Com uma apresentação que transita entre o clássico e o contemporâneo, o acordeonista Samuca do Acordeon, o violonista Gabriel Maciel, a cantora Maria do Carmo Carneiro e o vocalista Caio Martinez pretendem interpretar um repertório repleto de canções icônicas da tradição das serestas.



As edições realizadas serão gravadas, e devem ser exibidas no canal da TVE, todas as sextas-feiras, às 21h, ou na rádio FM Cultura, aos domingos às 19h. Para assistir ao vivo, é necessário apenas retirar uma senha gratuita no local, uma hora antes da atividade começar.